شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: التعافي من كورونا بعد 10 أيام من سحب أول عينة إيجابية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أجابت وزارة الصحة على سؤال متداول بشأن "كوفيد19" حول متى يعلم المصاب بأنه متعافي من الفيروس؟ بأن فترة التعافي ستكون بعد مرور10 أيام من تاريخ أول عينة إيجابية.

وقالت الوزارة بأنه في حالة وجود أعراض سيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل من ظهور الأعراض، بشرط مرور 3 أيام على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية، وارتفاع بالحرارة.

وتابعت الوزارة بأنه في حال كانت إصابتك المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل من تاريخ أول عينة إيجابية، وفي الحالتين لا يستدعي التعافي تأكيد مخبري.