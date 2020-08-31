شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين 1442/1/12هـ وليلة الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من عدة مناطق.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة تشمل: جازان، وعسير والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات، وعُمان، واليمن.

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وفي السياق نفسه، قال الباحث في المناخ والطقس: " متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران".