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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني» يتوقع هطول أمطار على أجزاء من عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين 1442/1/12هـ وليلة الثلاثاء، هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من عدة مناطق.
وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحالة تشمل: جازان، وعسير والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات، وعُمان، واليمن.
وفي السياق نفسه، قال الباحث في المناخ والطقس: " متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران".
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