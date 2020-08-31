شكرا لمتابعة خبر عن تعديلات قانون العمل الجديد: يحظر عمل الشباب من دون الـ18 عام في المحاجر والمناجم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر بأن نظام العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء نص على تعديل بعض المواد الخاصة بالعمل ومنها المادة 131 مكرر والتي تضمنت بأن يحدد الوزير المهن والأعمال الخطرة والضارة التي من شأنها تعرض العامل للخطر والفئات العمرية التي يحظر دائما أو مؤقتا تشغيلها ، بشروط خاصة ، كما أنها شملت تحديد أوقات العمل .

وقالت المصادر بأن التعديلات شملت المادة 186 ، والتي نصت على «لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر، وتم تعديل المادة 38 بأن سن التقاعد 60 عام وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن .

وتابعت المصادر بأن تعديلات المادة 155 تضمنت بأنه لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوما في السنة سواء أكانت متصلة أم متفرقة.