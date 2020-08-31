شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تهنئ رئيسة الجمهورية السلوفاكية بذكرى يوم الدستور لبلادها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة زوزانا كابوتوفا رئيسة الجمهورية السلوفاكية، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية السلوفاكية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.