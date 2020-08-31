يديعوت: نتنياهو يلغي مشاركة الموساد والشاباك في بعثة الإمارات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، أمس الأحد، إلغاء مشاركة كبار المسؤولين من الموساد والشاباك في البعثة الإسرائيلية التي ستتوجه اليوم إلى الإمارات في زيارة وصفت بـ "التاريخية" مع أول رحلة طيران علنية ومباشرة من تل أبيب إلى أبو ظبي.

ووفقًا لموقع "يديعوت أحرونوت"، فإن ذلك يعود لتأجيل المناقشات المتعلقة بالقضايا الأمنية والعسكرية ومناقشتها لاحقًا بشكل منفرد.

وسيضم الوفد المتوجه إلى الامارات مسؤولين كبار منهم المدير العام لمكتب نتنياهو، والمدير العام لوزارة الخارجية، إلى جانب مسؤولين آخرين، وفق موقع عكا.

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وذكرت "يديعوت" أن واشنطن تمارس ضغوطًا على السعودية لتنضم الى المحادثات التي ستجرى الأسبوع الجاري في أبو ظبي.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة ستمر فوق الأجواء السعودية بعد أن سمحت المملكة بذلك، ويرجع هذا إلى أن مسؤولين أمريكيين مثل جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب سيكونون على متنها.