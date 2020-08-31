الرحلة الجوية للإمارات تتصدر عناوين الصحف الإسرائيلية اليوم

تصدرت الرحلة الجوية من مطار اللد للإمارات عبر الأجواء السعودية، واستقالة رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية، والجدل حول فتح المدارس في المدن الحمراء، عناوين الصحف والمواقع الإخبارية العبرية صباح اليوم الاثنين، وفق مدار نيوز.

يديعوت أحرنوت :

كبنيت ال كورونا صادق على خطة الرمزور لمواجهة فيروس كورونا، منها فرض قيود على التجمعات السكانية، أين يمكن إقامة احتفالات جماهيرية، كيفية أقامة الصلاة، ومن يحدد المدن الحمراء.

تسع دول جديدة انضمت لقائمة الدول الخضراء، منها دولة الإمارات العربية وايرلندا والنرويج وسنغافورة والبرتغال.

خلافات حول إفتتاح العام الدراسي، واحتمال فرض إغلاق في الأعياد لم يناقش.

وزارة الصحة الإسرائيلية تدعم: وزير الداخلية آرية درعي سيناقش فتح معبر طابا للسماح للإسرائيليين بالسفر للتنزه في سيناء.

استقالة رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية، لائحة اتهام ضد يسرائيل كاتس.

هآرتس:

اللامبالاة التي استقبل فيها الاتفاق مع الإمارات هو التطبيع الحقيقي,

وزير التعليم الإسرائيلي جالنت، المدارس ستفتح في المدن الحمراء أيضاً، جمزو يرد، لم يتخذ القرار بعد.

كتاب استقالة رئيس قسم الميزانية في المالية الإسرائيلية، لائحة اتهام ضد كاتس ونتنياهو ستكلف الدولة مليارات الشواقل.

وفد إسرائيلي أمريكي يسافر اليوم عبر الأجواء السعودية لمحادثات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية استقال من منصبه.

في السويد، نشطاء من اليمين المتطرف أحرقوا مصاحف وأثاروا أحداث عنف.

معاريف:

هجوم سياسي حاد على وزير المالية كاتس في أعقاب استقالة رئيس قسم الميزانية في الوزارة.

أفيغدور ليبرمان يوجه انتقادات للحكومة على خلفية إدارة أزمة كورونا، ويقول:” على اليمين التخلص من نتنياهو”.

الحكومة الإسرائيلية تصادق على فتح المدارس في المدن الحمراء.

منسق الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الكورونا:”لمعطيات الكورونا في الوسط العربي مقلقة”.

المتظاهرون ضد نتنياهو ألقوا العلم الإسرائيلي على الأرض وداسوه بأقدامهم.

نتنياهو:” لن نسمح لإيران تخريب التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة”.

Advertisements

واللا نيوز:

في ظل معارضة منسق الحكومة لمواجهة الكورونا، المدارس ستفتح في المدن الحمراء.

“إسرائيل” توسع قائمة الدول الخضراء، والتي لا يحتاج العائدون منها لحجر صحي، منها تايلند استراليا والبرتغال.

وزارة الصحة الإسرائيلية توصي بالسماح للإسرائيليين الخروج للتنزه في سيناء.

أزمة نقابية بين المدرسين ووزارة المالية الإسرائيلية، والمحكمة ستبت في القضية.

898 حالة كورونا جديدة في ال 24 ساعة الماضية.

إسرائيل اليوم:

عن الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي: ثلاث ساعات في الطريق إلى التاريخ، “اتفاق أبراهام” بدأ الخروج لحيز التنفيذ.

تحليل:” نقطة التحول العربية “مشكلة الفلسطينيين”، ودبلوماسي إماراتي يقول عن الاتفاق: “هذه أيام تاريخية مليئة بالفخر”.

منسق الحكومة الإسرائيلية لمواجهة الكورونا:”فتح العام الدراسي في المدن الحمراء سيزيد من تفشي فيروس كورونا.

خطوة تاريخية مزدوجة: عبر الأجواء السعودية في الطريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

كان 11 العبرية:

على خلفية استقالة رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية: نتنياهو وكاتس يريدون موظفين ضعاف.

على العكس من موقف منسق الحكومة لمواجهة فيروس الكورونا، سيتم افتتاح المدارس في المدن الحمراء.

إضراب في المنظومة التعليمية، والمحكمة ستبت اليوم.

القناة 12 العبرية:

توسعة قائمة الدول الخضراء، بإمكان الإسرائيليين السفر إليها والعودة دون حجر صحي.

ردود أفعال عاصفة على استقالة رئيس قسم الميزانية في وزارة المالية الإسرائيلية، واعتبرت الاستقالة لائحة اتهام ضد نتنياهو وكاتس في سوء إدارة المالية.

عاصفة في أعقاب التوثيق من الخليل الذي ظهر فيه فتى فلسطيني يرشق جنود إسرائيليين بالحجارة دون رد من طرفهم.

المواجهة الإعلامية بين نتنياهو وكاتس من جهة ورئيس قسم الموازنة من جهة أخرى قادت لاستقالة مدوية لرئيس قسم الموازنة.