بهذه الخطوات..يمكنك الاستعلام عن متابعة حالة طلباتك من الأحوال المدنية

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة تمكن المواطنين من متابعة حالة طلباتهم بكل يسر وسهولة عبر منصة أبشر.

وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن من مميزات خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة، توفير الجهد والوقت على المواطنين، إذ يمكنهم الاطلاع على سير المعاملة في أي وقت دون الحاجة لزيارة المكتب.ويمكن استخدام خدمة الاستعلام عن المعاملات المتداولة، من خلال تسجيل الدخول على منصة أبشر ثم كتابة اسم الخدمة في محرك البحث والضغط عليها، ثم البدء بتنفيذ الخدمة، وفقا للأحوال المدنية.

ويتلقى الحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر «تويتر» عشرات الاستفسارات من المواطنين عن معاملات لم تكتمل تتعلق بسجل الأسرة، وتسجيل المواليد، وبطاقة الهوية الوطنية.

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