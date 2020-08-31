الضمان الصحي: 7 إجراءات وقائية بعد انتهاء فترة العزل المنزلي لمصابي كورونا

شددت على اتباعها..

كشف مجلس الضمان الصحي عن سبعة إجراءات احترازية ووقائية يجب اتباعها بعد انتهاء فترة العزل المنزلي لمصابي فيروس كورونا. وذكر المجلس –عبر حسابه على تويتر- أن الإجراءات الوقائية تتضمن ما يلي: ـ غسل الملابس باستخدام الماء والصابون على درجة حرارة «60-70» مئوية. ـ تعقيم سلة الغسيل. ـ غسل دورة المياه جيدة بالصابون والمطهرات المعتادة. ـ تعقيم أسطح المنازل المستخدمة كمقابض الأبواب. Advertisements ـ فتح نوافذ المنزل التهوية جيدة. ـ تعقيم الأدوات الشخصية، وتجنب مشاركتها مع الآخرين. ـ تعقيم أسطح السيارة والتخلص من النفايات التي بداخلها، وفتح النوافذ لتهوية جيدة. اقرأ أيضا: «الضمان الصحي» يحدد 7 إرشادات للوقاية من كورونا في صالونات الحلاقة «الضمان الصحي»: التأمين يغطي علاج كورونا والحالات المشتبه بها

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