تدريب أولياء الأمور على استخدام منصة مدرستي في جازان

عبر لقاء اقتراضي تضمن تفعيل الحسابات

نظّمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمزهرة في جازان، لقاءً افتراضيًّا بعنوان «تدريب أولياء أمور الطلاب على كيفية استخدام منصة مدرستي»، وذلك عبر تطبيق زوم الإلكتروني. وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة فواز حكمي أن البرنامج الذي قدمه المدرب موسى الشيخي، شهد مشاركة 100 متدرب من الجنسين، متضمنًا عدداً من المحاور التدريبية حول طريقة تفعيل حسابات الأبناء من موقع «توكلنا»، وتفعيل الحساب والدخول إلى منصة «مدرستي»، واستعراض أقسام صفحة الطالب، ودليل ولي الأمر، وكذلك طريقة الدخول إلى حساب الطالب، فضلًا عن طريقة تشغيل برنامج التيمز. اقرأ أيضا: التعليم: خطة الإطلاق التجريبي لمنصة مدرستي لا تعني تأجيل الدراسة

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