الحصيني: أمطار ورياح بمناطق عدة خلال الساعات القادمة

توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة خلال نهار الاثنين وليلة الثلاثاء.

وقال الحصيني –عبر تويتر- أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى جنوب غرب دولة الأمارات وسلطنة عُمان واليمن.

وأضاف الحصيني، انه متوقع أيضًا هبوب رياح من متوسطة لقوية، على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران.

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وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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