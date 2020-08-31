من خفيفة لغزيرة..
توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار وهبوب رياح بمناطق عدة خلال نهار الاثنين وليلة الثلاثاء.
وقال الحصيني –عبر تويتر- أنه متوقع هطول أمطار من خفيفة لغزيرة على أجزاء من مناطق: جازان وعسير والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، إضافة إلى جنوب غرب دولة الأمارات وسلطنة عُمان واليمن.
وأضاف الحصيني، انه متوقع أيضًا هبوب رياح من متوسطة لقوية، على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الاثنين، تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.
اقرأ أيضًا:
الأرصاد عن «طقس الاثنين»: رياح مثيرة للأتربة وغبار على 6 مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: أمطار ورياح بمناطق عدة خلال الساعات القادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.