بالصور.. تدشين مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات في جدة

دشن أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات، وذلك بحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم الحميدي ونائب الأمين على القرني، وذلك في مقر الأمانة.

واطلع أمين المحافظة برفقه مساعد وزير الشؤون البلدية وقيادات الأمانة على المنصة الإلكترونية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة النفايات وتسجيل المنتجين المنتظمين بنظام تأهيل الناقلين ومزودي الخدمة لربط المنتج والناقل بتعاقد إلكتروني مع متابعة الخطط التشغيلية وتجهيز مركز للتحكم بإدارة النفايات بواسطة أنظمة التتبع وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونيًّا بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق بالاشتراطات المتعلقة بمنع التلوث البيئي -الإلقاء العشوائي- مع احكام الرقابة والفرز من المصدر والتخلص الآمن.

وتقوم الخطة الزمنية لتسجيل المنتجين والمعدات الناقلة للنفايات بالربط مع أنظمة الترخيص، وذلك بهدف حصر وتسجيل من 70- 80 من المعدات الناقلة للنفايات بالمحافظة، كما تتضمن الخطة الزمنية للنفايات ميدانيًّا ومواقع الإلقاء العشوائي والتي تستهدف 20-30 من حصر وتسجيل المعدات الناقلة للنفايات، حيث يهدف المشروع إلى منع انتشار الإلقاء العشوائي للنفايات مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجين النفايات ومنع المرادم الخطرة بالمحافظة.