تعالج 600 طن في الساعة.. تعرّف على مهام أول منشأة سعودية لإعادة تدوير النفايات

أعلنت أمانة منطقة الرياض، أن أعمال تنفيذ أول منشأة سعودية لإعادة تدوير النفايات «قائمة ومستمرة».

وذكرت الأمانة –عبر حسابها على تويتر- أنه بالشراكة بين أمانة منطقة الرياض وسرك، فإن الأعمال قائمة ومستمرة لتنفيذ أول منشأة متخصصة في المملكة لإعادة تدوير النفايات، والتي ستسهم عند تشغيلها في الاستفادة من مخلفات البناء والهدم القابلة للتدوير بما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية في العاصمة.

وأوضحت أمانة الرياض، أن إمكانات المنشاة تتضمن تنفيذ أعمال الفرز والطحن، ومعالجة 600 طن في الساعة من مخلفات البناء والهدم، والتفاعل مع 4 مقاسات مختلفة للمواد المدورة، ومعدل إعادة التدوير يبلغ 90 بالمائة.

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وتشمل مخلفات البناء والهدم القابلة للتدوير: المعادن والإسفلت والخرسانة والطوب والحجر، وسيتم الاستفادة من المواد المعاد تدويرها في الردم وطوب الأرصفة وحواجز الطرق الخرسانية وطبقة أساس للطرق.

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