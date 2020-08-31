وزارة الموارد البشرية توضح طريقة تتبع بيانات الوافد «غير المصرح له بإصدار رخصة عمل»

أوضحت الخدمة التي يمكن الاعتماد عليها
أوضحت وزارة الموار البشرية والتنمية الاجتماعية طريقة تتبع بيانات الوافد «غير المصرح له بإصدار رخصة عمل».
جاء ذلك ردًّا من الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، بشأن صاحب منشأة يرغب في تجديد رخصة عامل وافد لديه، بينما ظهرت له رسالة عبر حساب المنشأة مفادها، أن هذا العمل غير مصرح له بإصدار رخصة عمل.
وقالت الوزارة، إن صاحب المنشأة في هذه الحالة يمكنه الاعتماد على خدمة «استعراض/ تحديث بيانات العامل» على بوابة الخدمات الإلكترونية لتمكين ممثلي المنشآت من تحديث بيانات العمالة؛ وذلك للتأكد من وضع ذلك العامل النظامي.
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