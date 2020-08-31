التأمينات توضح حقيقة تأثير العودة للعمل على استمرار صرف دعم «ساند»

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن العودة للعمل لن تؤثر على دعم «ساند» لشهر سبتمبر، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.

وذكرت التأمينات –عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكن لصاحب العمل مطالبة العامل بالعودة للعمل، ولا تؤثر عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل وبساعات عمل كاملة على استحقاق التعويض، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل».

ووجّه أحد المواطنين استفسارًا بأنه مشترك نشط في موقع التأمينات، وتم تبليغه من جهة العمل بالعودة للدوام، متسائلًا عما إذا كان سيستمر الدعم له في «ساند» أم لا؟، وهل يتم صرف دعم شهر سبتمبر له أم لا؟.

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