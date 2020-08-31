الجهني يتوقع «حالة ممطرة» تستمر لنهاية الأسبوع ويحدد المناطق المتأثرة

توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية (تسميات)، الدكتور زياد الجهني، شدة الحالة الممطرة بعدد من المناطق بدءًا من غد الثلاثاء.

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه من المتوقع اشتداد الحالة الممطرة على جيزان وعسير وتوسعها لتشمل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، من يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله وتستمر لنهاية الاسبوع، مشيرًا إلى أن أمطار شهر سبتمبر غزيرة كعادتها.

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من جانبها، توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية لليوم الإثنين؛ لافتة إلى تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، بالإضافة إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، جازان، مكة المكرمة، المدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

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