«أبشر» يوضح طريقة تجاوز 3 مشكلات أثناء تعامل المستفيدين مع المنصة الإلكترونية

بينها زيارة الموظف المسؤول عن التفعيل
أوضحت منصة أبشر، الإجراءات اللازمة لتجاوز المشكلات التي تواجه المستفيدين أثناء تعاملهم مع منصتها الإلكترونية.
وأضافت المنصة ردًّا على تساؤل تلقته عبر «تويتر»، من أحد المستفيدين حول «عدم عمل نظام تجديد الإقامات»، أن المطلوب في هذه الحالة تضمين الاستفسار بشأنها، بالملاحظة التي تظهر للمستفيد عن محاولته تجديد الإقامة من خلال «أبشر».
واستكملت «أبشر»، ردًّا على «توقف الصفحة» في حالة قيام إحدى مواطنة بتغيير رقم الجوال، بأنه يفضل في تلك الحالة تغيير المتصفح الإلكتروني وإعادة المحاولة مرة أخرى لإتمام الإجراء المطلوب.
وردًّا على عدم مطابقة بصمة إحدى المستفيدات، لتسجيلها بياناتها ببصمة زوجها، أوضحت منصة أبشر، أنه يمكن تفادي تلك المشكلة، بزيارة إحدى الموظفات المسؤولات عن تفعيل الخدمة، والتسجيل بالجوازات أو الأحوال المدنية لتحديث رقم الجوال.
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