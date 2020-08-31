السعودية اليوم / تعاوني جنوب حائل ينظم درسين علميين أسبوعياً غداً



حائل 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بتعاوني جنوب حائل يوم غدٍ درسين علميين أسبوعياً الأول بعنوان " شرح كتاب أخصر المختصرات " بعد صلاة المغرب و الثاني " شرح كتاب التوحيد " بعد صلاة العشاء في مسجد الهريش بحي الجامعين .

وتأتي هذه الدروس من خلال مجالس العلم .

// انتهــى //

10:55ت م

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