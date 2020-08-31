

جدة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

افتتح معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي في مقر الأمانة أمس, مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات بحضور معالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور غانم الحميدي ونائب معالي الأمين المهندس علي القرني.

واطلع معالي الأمين يرافقه مساعد وزير الشؤون البلدية وقيادات الأمانة, على المنصة الإلكترونية الموحدة للرقابة والتحكم بإدارة النفايات, وتسجيل المنتجين المنتظمين بنظام تأهيل الناقلين ومزودي الخدمة للربط بين المنتج والناقل من خلال تعاقد إلكتروني مع متابعة الخطط التشغيلية, وتجهيز مركز للتحكم بإدارة النفايات بواسطة أنظمة التتبع, وإصدار تقارير التفتيش الميدانية إلكترونيا بما في ذلك جدولة أعمال المراقبين ورصد المخالفات وفق الاشتراطات المتعلقة بمنع التلوث البيئي – الإلقاء العشوائي – مع إحكام الرقابة والفرز من المصدر, والتخلص الآمن.

يُذكر أن المشروع يهدف إلى منع انتشار الإلقاء العشوائي للنفايات ومنع النقل إلى المردم بشكل عشوائي مع إيجاد الوعي الكافي لمنتجين النفايات

ومنع المرادم الخطرة بالمحافظة.

// انتهى //

10:51ت م

0029





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمين جدة يفتتح مشروع الرقابة والتحكم بالنفايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.