السعودية اليوم / أكثر من 9200 مستفيد من خدمات مركز تأكد في حائل



حائل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس ‏

قدّم مركز " تأكد " في حائل خدماته لـعدد 9213 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس

// انتهى //

10:46ت م

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حائل 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس ‏قدّم مركز " تأكد " في حائل خدماته لـعدد 9213 مستفيدا ، وذلك منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.يذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم بعض الأعراض الخفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق " صحتي ", كما أن مراكز " تأكد " توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد - بإذن الله - خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى.// انتهى //10:46ت م0026

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