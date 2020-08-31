السعودية اليوم / بلدية الشوقية بمكة تواصل حملاتها الميدانية على سوق السمك المركزي



مكة المكرمة 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

واصلت بلدية الشوقية الفرعية بالعاصمة المقدسة حملاتها الميدانية على سوق السمك المركزي بالكعكية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه تم تنفيذ حملات رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، أسفر عنها رصد بعض المخالفات، تمثلت في ضبط 5 عمال يعملون بدون شهادات صحية، وتدني مستوى النظافة العامة، و سوء في نقل وتخزين الأسماك مشيراً إلى تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.

وبين أنّ الحملة تأتي إمتداداً لخطط وزارة الشؤون البلدية والقروية للمُتابعة الرقابية الشاملة التي تُنفذها البلدية على الأسواق المركزية للمواد الغذائية، بهدف مُتابعة وسلامة المواد الغذائية المعروضة وطرق الحفظ والعرض.

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