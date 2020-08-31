السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 610 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

سجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 610 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 242.381 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.298 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 216.200 حالة .

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09:36ت م

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برلين 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسسجلت ألمانيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 3 حالات وفاة .وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 242.381 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.298 حالة وفاة ، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 216.200 حالة .// انتهى //09:36ت م0017

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