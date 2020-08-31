شكرا لقرائتكم خبر عن «مغردون» يطالبون بالدراسة حضوريًا.. و«التعليم» تواجه تحديًا تقنيًا والان نبدء بالتفاصيل

طالب: "النت والبرنامج عليها ضغط وما أفهم شيء من الشرح"

ولي أمر: "إذا رجعت الدراسة لابد أن تقدم الصحة على التعليم"

دشن مغردون وسم "الدراسة حضوري مطلب" والذي تصدر الترند السعودي بعد يوم من بداية "التعليم عن بعد" وتضمن تعليقات الطلاب والطالبات وذويهم بشأن بعض المشاكل التقنية وضعف الاتصال ما دفعهم للمطالبة بالدراسة حضوريا في المدارس مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت إحدى المغردات بجعل الحضور اختياري لضمان استمرار العملية التعليمية، وعلق آخر بقوله: "نبي حضوري النت والبرنامج كلها عليها ضغط وما أفهم شيء من الشرح".

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وتتساءل مغردة كيف تبون حضوري؟ أنا الآن في المدرسة والله إن فيه اولياء أمور يجون بدون كمامات وبدون اي احترازات ويقولون كورونا انتهت ترقبو موجة ثانيه لكورونا اذا رجعت الدراسة، لابد أن تقدم الصحة على التعليم".

وأوضحت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري أن التهيئة متطلب ضروري في أي نظام تقني جديد، خصوصاً حينما يصل عدد المستفيدين من المنصة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة، و٥٢٥ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية، فضلاً عن أولياء الأمور، وجميع هذه الأعداد الكبيرة كانت بحاجة إلى عملية للتهيئة والتنظيم في التسجيل والدخول على المنصة.

وترشيد عمليات سلوك الاستخدام من قبل المستفيدين لمنصة مدرستي يمثّل تحدياً تقنياً، وخصوصاً في المرحلة التجريبية للمنصة، ونتيجة لذلك سيتم توجيه الطلاب والطالبات للاستفادة من خدمتين في المنصة فى وقت واحد؛ من بينهما الفصل الافتراضي للتفاعل مع المعلمين والمعلمات أثناء شرح الدروس.

وقد وجه وزير التعليم أن يكون الأسبوع لاختبار التقنية والتجهيزات لإستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة، وتقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.