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فيديو.. الفنان الشعبي سعد جمعة: أشعر بالندم لترك الوظيفة الحكومية
الفن بالنسبة للفنان الشعبي عبارة عن مجهودات فردية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال الفنان الشعبي سعد جمعة إنه في بداية حياته عمل في عدة جهات حكومية منها وزارات العدل والمياه، والكهرباء، والإسكان وفي النهاية ترك وظيفته من أجل التفرغ للفن.
وأضاف خلال لقائه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أنه يشعر بالندم لترك الوظيفة الحكومية ويتمنى العودة إليها، مبيناً أن الفن بالنسبة للفنان الشعبي عبارة عن مجهودات فردية.
يذكر أن الفنان سعد جمعة له عدد من الأغاني الشعبية الشهيرة، منها “شوقي لها” و “قالوا تحبه” و”الناس للناس” و”صبرك علينا شوي” إضافة إلى الأغنية الشهيرة “حي البديعة”.
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