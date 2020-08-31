شكرا لقرائتكم انطلاق ملتقى المستجدين الافتراضي بجامعة أم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-31 انطلاق ملتقى المستجدين الافتراضي بجامعة أم القرى متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة Advertisements أعلنت جامعة أم القرى، انطلاق ملتقى المستجدين الافتراضي للعام الجامعي 1442هـ تحت شعار قادة الغد. الملتقى تنظمه عمادة شؤون الطلاب في الجامعة برعاية رئيس الجامعة أ.د. عبدالله بافيل. وأضافت جامعة أم القرى أنه يمكن حضور الملتقى افتراضيا من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق ملتقى المستجدين الافتراضي بجامعة أم القرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.