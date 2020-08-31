شكرا لقرائتكم فيديو.. إخلاء 4 محتجزين أثناء حريق مبنى سكني في بريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-31 فيديو.. إخلاء 4 محتجزين أثناء حريق مبنى سكني في بريدة متابعات الخليج 365 - بريدة باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة الأحد حادث احتراق واجهة عمارة سكنية من (الكلادنق) مكونة من ثلاثة أدوار، تقع بالحي الأخضر. ونتج عن الحادث تضرر ثلاث شقق واحتراق سيارتين كانتا متوقفتين أمام المبنى، وتم إخماد الحريق وتنفيذ الجانب الوقائي. Advertisements وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد إبراهيم أبا الخيل أنه تم إخلاء عدد (4) محتجزين عن طريق الدفاع المدني بواسطة سيارة السلالم وهم بصحة جيدة ولله الحمد، عدا شخص واحد تلقى العلاج في موقع الحادث من قبل الهلال الأحمر لتعرضه لنواتج الحريق، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة لتحديد سبب الحادث.



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