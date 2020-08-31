7 خطوات للدخول على منصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصبح الآن من السهل على الطالب وأولياء الأمور والمعلمين الدخول على منصة مدرستي عبر تطبيق توكلنا لمتابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد.

طريقة دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

وأوضح تطبيق توكلنا أن طريقة الدخول على منصة مدرستي تتم عبر الخطوات التالية:

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قم بتحميل تطبيق توكلنا، أو حدث التطبيق إذا كان محملًا سابقًا على جهازك.

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

بعدها سوف تجد في البيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى المنصة أو أسماء المستخدمين التابعين.

اختر اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له

ثم اضغط على إرسال للحصول على كلمة السر مع العلم أنّه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

بعد ذلك سوف تصلك رسالة تحتوي على كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

وبحسب آلية العام الدراسي الجديد، تكون الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن بُعد للمقررات النظرية، وحضوريًّا للمقررات العملية والتدريبية، وفقًا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية لاتخاذ القرار المناسب، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات؛ وفقًا للمعطيات والمستجدات.

وسيتم توفير التعليمات والأدلة الاسترشادية التي تساعد الطلاب وأولياء الأمور على فهم جميع ما يتعلق بالتلقي والاستفادة من خدمة التعليم عن بُعد، وأن يتم توزيع تلك التعليمات والأدلة الاسترشادية على الطلاب والطالبات مع الكتب المدرسية، وسيتم توفيرها بشكل إلكتروني على موقع الوزارة ومنصاتها.

توجيه ومتابعة المدارس

كما تتولى إدارات التعليم توجيه ومتابعة المدارس لتوزيع الكتب الدراسية من خلال التواصل بين المدرسة والطلبة وأولياء أمورهم، ووفق آلية تضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما يواصل المركز الوطني للتدريب المهني التعليمي تدريب الهيئة التعليمية عن بُعد خلال فترة العودة للمدرسة على برامج وأدوات التعليم عن بُعد، وإستراتيجيات ووسائل التواصل الفعّال مع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، وفق خطة تدريب يُعلن عنها.

وتكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال عن بُعد من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.



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