، رياح قوية وهطولات هنا مناطقها.. هذه توقعات "الحصيني" لـ"طقس اليوم والليلة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات وعمان واليمن).

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران؛ إلا أن يصرفها الله".حالة الطقس الأرصاد