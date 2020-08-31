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تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات وعمان واليمن).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران؛ إلا أن يصرفها الله".حالة الطقس الأرصاد
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 08:35 AM
متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران
تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء -بإذن الله- أمطارًا من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء من: (جازان، وعسير، والباحة، وجنوب منطقتي الرياض والشرقية، وجنوب غرب الإمارات وعمان واليمن).
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع رياح من متوسطة لقوية على القصيم والشرقية وشرق المرتفعات والساحل الغربي وشرق نجران؛ إلا أن يصرفها الله".
، رياح قوية وهطولات هنا مناطقها.. هذه توقعات "الحصيني" لـ"طقس اليوم والليلة" ،
المصدر : الخليج 365
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