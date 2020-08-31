محمد بن مسعود - الدمام - الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات اللازمة بحق المصنع رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع.هيئة الغذاء والدواء 31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 08:27 AM الغذاء والدواء: اتخذنا الإجراءات اللازمة بحق المصنع Advertisements الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص رصدت #الغذاء_والدواء في #الدمام مصنع منتجات تجميلية غير مرخص يقوم بإنتاج وتوزيع منتجات غير مدرجة على مستودعات مستحضرات التجميل. وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٣٥٠٠ منتج مخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المصنع. الكلمات المفتاحية ، الدمام.. ضبط ٣٥٠٠ منتج تجميلي مخالف بمصنع غير مرخص ،

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