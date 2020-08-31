، الولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بأمريكا 183,034 وفاة

أظهر إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة باتت تقترب من عتبة الستّة ملايين.

وقالت الجامعة التي تُعد مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقراً، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.

ووفق "سكاي نيوز" استنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.

والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.فيروس كورونا الجديد أمريكا