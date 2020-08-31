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أظهر إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة باتت تقترب من عتبة الستّة ملايين.
وقالت الجامعة التي تُعد مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقراً، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.
ووفق "سكاي نيوز" استنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.
والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.فيروس كورونا الجديد أمريكا
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 08:38 AM
بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس بأمريكا 183,034 وفاةالولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا
أظهر إحصاء نشرته جامعة جونز هوبكنز أنّ الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة باتت تقترب من عتبة الستّة ملايين.
وقالت الجامعة التي تُعد مرجعًا في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وتتّخذ بالتيمور في ماريلاند مقراً، إنّ مجموع الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة يبلغ 5,993,668.
ووفق "سكاي نيوز" استنادًا إلى إحصاءات الجامعة، يبلغ عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 183,034 وفاة، في وقت أُعلِن شفاء 2,153,939 شخصًا.
والولايات المتّحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّرًا من جائحة كوفيد-19، سواء على صعيد الوفيات أو الإصابات.
، الولايات المتحدة تقترب من عتبة 6 ملايين إصابة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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