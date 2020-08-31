، المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصاًa.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.فيروس كورونا الجديد