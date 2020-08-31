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أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصاًa.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.فيروس كورونا الجديد
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442 08:33 AM
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضيةالمكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و339 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصاًa.
يُذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالمياً.
، المكسيك تسجل 4129 إصابة و339 وفاة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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