شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " أبشر " بخصوص تسجيل رقم الجوال في حسابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت منصة " أبشر " أنه لا يمكن تسجيل رقم الجوال في حسابين مختلفين، موضحة أن التسجيل في حساب آخر سيوقف تسجيل الحساب السابق.

وبخصوص نقل كفالة سائق، أوضحت " أبشر " أنه يتم من خلال الدخول على خدمة " نقل الخدمات " واتباع خطوات الخدمة، على أن يتم رفع الطلب من صاحب العمل الحالي مع قبوله من صاحب العمل الجديد.