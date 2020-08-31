شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من " أبشر " بخصوص تسجيل رقم الجوال في حسابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت منصة " أبشر " أنه لا يمكن تسجيل رقم الجوال في حسابين مختلفين، موضحة أن التسجيل في حساب آخر سيوقف تسجيل الحساب السابق.
وبخصوص نقل كفالة سائق، أوضحت " أبشر " أنه يتم من خلال الدخول على خدمة " نقل الخدمات " واتباع خطوات الخدمة، على أن يتم رفع الطلب من صاحب العمل الحالي مع قبوله من صاحب العمل الجديد.
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