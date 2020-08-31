شكرا لمتابعة خبر عن سعد جمعة: " تركت الوظيفة الحكومية بسبب الفن والفن ما يأكل عيش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب الفنان الشعبي سعد جمعة عن ندمه على ترك وظيفته الحكومية، من أجل التفرغ لمجال الفن.

وقال جمعة في لقائه ببرنامج " الراصد ": " ليتني استمريت في الوظيفة الحكومية، تركت الوظيفة الحكومية بسبب الفن لكن للأسف الشديد الفن ما يأكل عيش " .

وأشار جمعة إلى أنه عمل بعدة جهات حكومية بداية من المحاكم، ثم شركة الكهرباء، ومصلحة الإسكان، وغيرها، إلا أنه ترك كل ذلك من أجل الفن.