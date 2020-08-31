شكرا لمتابعة خبر عن معلمة بجدة تطلب إنصافها بعد إلغاء عقدها دون إنذار وحرمانها من راتب شهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشفت معلمة بإحدى المدارس الأهلية بجدة، عن معاناتها بعد إلغاء عقدها وحرمانها من تسلم راتبها لشهرين، بسبب غيابها عن إلقاء بعض الدروس من خلال "واتس اب" أثناء فترة تعليق الدراسة سبب كورونا

وأوضحت المعلمة أنه أثناء تعليق الدراسة طلبت إدارة المدرسة منها وزميلاتها المعلمات؛ إكمال الدروس عن طريق الواتساب، وإنشاء قروب لكل فصل، حتى إتمام المنهج، واعتماد النتائج للطالبات.

وقالت المعلمة في شكواها: "تم إلغاء العقد دون إنذار مسبق، وتواصلت مع المالكة ووعدتني بتسليم الرواتب في أقرب وقت، ولم تفِ بوعدها، وقد قمت بعمل بلاغ عن طريق "معًا للرصد" ، ولدي رقم البلاغ وتاريخه، ولم تتجاوب معي الجهة المعنية".

وناشدت المعلمة إنصافها أسوة بزميلاتها اللاتي تسلمن كامل رواتبهن دون نقص.