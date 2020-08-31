مصرع شخص وإصابة اثنين بحادث تصادم في صبيا

نقل المصابين لتلقي العلاج
أسفر تصادم شاحنة نقل وسيارة «هايلوكس» على طريق يربط بين قريتين شمال محافظة صبيا عن مصرع شخص وإصابة اثنين، فيما باشرت الجهات المختصة والإسعافية الحادث، من خلال فرقها الميدانية.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي لـ«عاجل»، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغًا بشأن الحادث الذي وقع على الطريق الرابط بين أبو القعايد ومشلحة التابعتين لمحافظة صبيا، وتم توجيه 4 فرق إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها تبين وجود حالة وفاة ومصابين حالتهما حرجة تم تقديم الخدمة الإسعافية لهما ونقلهما إلى مستشفى صبيا العامّ لتلقي العلاج.
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