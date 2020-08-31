4 إجراءات تضمن حماية الطلاب من سوء استخدام التقنية الرقمية خلال التعليم عن بعد

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، للطلاب والطالبات، الإجراءات الضامنة لحمايتهم من الوقوع في الاحتيال المالي؛ وذلك تزامنًا مع تجربة «التعليم عن بعد».

جاء ذلك في بيان للجنة عبر «تويتر»، قالت خلاله، إن الإنترنت بيئة خصبة مليئة بالمخاطر السيبرانية والتصيد الإلكتروني؛ لذلك حرصت وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والجهات ذات العلاقة على إصدار إرشادات ونصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، بشأن الأسلوب الأمثل والآمن للتعلم في بيئة خالية من سوء الاستخدامات التقنية الرقمية التي قد تنغص على الرحلة الدراسية هذا العام.

وأضافت اللجنة، أنه من منطلق المسؤولية الاجتماعية للبنوك السعودية، تجاه أبنائنا وبناتنا من الطلاب والطالبات نقدم مجموعة الإجراءات والإرشادات الوقائية والنصائح الأمنية التي تساعدهم على حماية معلوماتهم الشخصية وأجهزتهم أثناء التعلم عن بعد وتسهم في حمايتهم من الوقوع ضحية لعملية ابتزاز واحتيال مالي، بما يلي من إجراءات:

الوجهة الرسمية

التأكد من تسجيل ودخول المنصة التعليمية والمعتمدة من وزارة التعليم من خلال، منصة مدرستي التي تعد الوجهة الرسمية المعتمدة للتعليم العام عن بعد من قبل وزارة التعليم، بالإضافة إلى منصة توكلنا التي يتم عبرها التسجيل بمنصة مدرستي بمعلومات الدخول المتاحة (اسم المستخدم– كلمة المرور) للطلاب والمعلمين والمشرفين وقادة المدراس بموقع توكلنا وهي الطريقة المعتمدة للتسجيل في المنصة والتعامل مع المنصات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم تفاديًا للوقوع ضحية للاحتيال المالي.

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تأمين الأجهزة

من المهم جدًّا ربط الأجهزة بشبكة إنترنت موثوقة ومحمية بكلمة مرور قوية تفاديًا للشبكات العامة التي يمكن اخترقها بسهولة واستغلالها لسرقة المعلومات الشخصية بنسخها واستخدامها، والتأكد من تغيير الأرقام السرية بشكل دوري لحماية المعلومات الشخصية والأجهزة من أي اختراقات، علمًا بأنه من المهم جدًّا تحديث متصفح الإنترنت لحماية المعلومات الشخصية، والتأكد من تحميل وتثبت البرامج والأنظمة الأصلية من مصادرها الموثوقة لسد الثغرات الأمنية.

الاتصالات الوهمية

الحذر من الاتصالات الوهمية التي تنتحل شخصية مسؤول عن نظام التعليم عن بعد عبر الاتصال بولي الأمر وطلب معلومات البطاقة البنكية؛ بهدف تفعيل حسابات الأبناء في النظام ومن ثم طلب رمز التحقق المرسل على هاتف ولي الأمر لسرقة الحساب البنكي، بالإضافة إلى عدم التفاعل من أي روابط مزيفة تصل من البريد الإلكتروني أو من وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم تبعيتها لوزارة التعليم؛ تجنّبًا لخطر الاحتيال المالي والتصيد الإلكتروني مثل اختراق الأجهزة أو تحميل برمجيات ضارة لسرقة المعلومات الشخصية والحسابات البنكية.

المعلومات الشخصية

عدم مشاركة المعلومات الشخصية مع آخرين عبر قنوات التواصل الاجتماعي أو مواقع أو تطبيقات إلكترونية أخرى، والحذر من أي جهة مجهولة المصدر تطلب دفع مبلغ مالي مقابل الحصول على خدمات تعلمية، والحذر كذلك من التفاعل مع أي روبط مزيفة بمواقع التواصل الاجتماعي تأخذ طابعًا تعليميًّا للإيهام بالمساعدة، وعدم الإفصاح عن الأرقام السرية والبيانات البنكية لبطاقات الائتمان، والحرص على استخدام كلمة مرور قوية للجهاز الشخصي يصعب على الآخرين التعرف عليها وحفظها في الذاكرة عن ظهر قلب عدم كتابتها في أي مكان خشية التعرف عليها وإساءة استخدامها.