جدَّد التأكيد على الوقوف مع السعودية
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار مفخخة، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، واعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية اليوم بنجاح، الذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.
جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي، أكد خلاله أن استهداف الميليشيا لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية، المحميين بالقانون الدولي، ما يستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا، لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب الدكتور السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
اقرأ أيضا:
التحالف: اعتراض وتدمير زورق مفخخ مسيّر أطلقته المليشيا الحوثية من محافظة الحديدة
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مطار أبها الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.