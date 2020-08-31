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البرلمان العربي يدين إطلاق الحوثيين طائرة بدون طيار مفخخة باتجاه مطار أبها الدولي

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جدَّد التأكيد على الوقوف مع

أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة بدون طيار مفخخة، لاستهداف المسافرين بمطار أبها الدولي، واعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية اليوم بنجاح، الذي نتج عنه تساقط بعض الشظايا على المطار دون وقوع إصابات أو أضرار بالمدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار.

جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي، أكد خلاله أن استهداف الميليشيا لمطار أبها الدولي عمل إرهابي جبان يستهدف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والأعيان المدنية، المحميين بالقانون الدولي، ما يستوجب تحركًا دوليًّا عاجلًا، لمحاسبة ميليشيا الحوثي عن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وأعرب الدكتور السلمي عن تضامن ووقوف البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها في ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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