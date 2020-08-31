

أثينا 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلنت السلطات الصحية اليونانية يوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وأكدت السلطات إصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج. كما تم تسجيل حالتي وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 10 آلاف و 134 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة .

// انتهى //

07:03ت م

0010



أثينا 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية اليونانية يوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد تجاوز 10 آلاف حالة، تم الإبلاغ عن أكثر من نصفها الشهر الجاري.وأكدت السلطات إصابة 157 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 41 حالة قادمة من الخارج. كما تم تسجيل حالتي وفاة.وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة حتى الآن 10 آلاف و 134 شخصا، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 262 حالة وفاة .// انتهى //07:03ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / عدد الإصابات بكورونا في اليونان يتجاوز 10 آلاف حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.