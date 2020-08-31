السعودية اليوم / المكسيك تسجل 4129 إصابة و 339 وفاة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس

وقالت الوزارة في بيان": بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصا​​​". يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت

// انتهى //

06:02ت م

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موسكو 12 محرم 1442 هـ الموافق 31 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 339 حالة وفاة خلال الأربع العشرين ساعة الماضي.وقالت الوزارة في بيان": بهذا وصل إجمالي الإصابات إلى 595841 حالة مؤكدة حتى اليوم وحصيلة الوفيات إلى 64158 شخصا​​​". يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.// انتهى //06:02ت م0009

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