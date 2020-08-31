

سيئول 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واس

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس

ومن بين الـ 248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج. وتوفي مريض آخر بسبب

// انتهى //

05:02ت م

0262



سيئول 11 محرم 1442 هـ الموافق 30 أغسطس 2020 م واسأعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم أنه تم الإبلاغ عن 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 19 ألفا و 947 إصابة.ومن بين الـ 248 إصابة الجديدة، كانت 238 إصابة محلية بالعدوى والحالات العشر المتبقية قادمة من الخارج. وتوفي مريض آخر بسبب فيروس كورونا المستجد مما يرفع عدد الوفيات إلى 324.// انتهى //05:02ت م0262

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 248 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.