المملكة تهدي عدن آليات وسيارات إسعاف

الإثنين 31 أغسطس 2020

أفادت مصادر محلية من عدن، مساء أمس الأحد، وصول آليات عسكرية وسيارات إسعاف سعودية إلى العاصمة عدن، قادمة من محافظة شبوة جنوبي اليمن.



وذكرت المصادر أن عدد من المدرعات والآليات العسكرية وسيارات إسعاف، دفعت بها المملكة العربية السعودية من بلحاف بشبوة صوب مقر قيادة التحالف بعدن.

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ووفقا للمصادر فقد رافقت قوة من الحزام الأمني تلك القافلة السعوية، مرورا بأبين حتى وصلت إلى عدن مساء الأحد، فيما لم تعرف أسباب ذلك، كما لم يصدر تصريح رسمي من المملكة.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتواجد فيه لجنة عسكرية سعودية في ابين ضمن مساعيها لتنفيذ بنود اتفاق الرياض.