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بالفيديو.. هروب عناصر ميليشيا الحوثي أمام الجيش اليمني في الجوف

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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بالفيديو.. هروب عناصر ميليشيا الحوثي أمام الجيش اليمني في الجوف

الإثنين 31 أغسطس 2020

نشرت عناصر من الجيش الوطني مقطع فيديو يظهر فيه مطاردة أطقم الميليشيا الحوثية في صحراء الجوف.

 

ويظهر الفيديو هروب الأطقم العسكرية الحوثية تحت ضربات الجيش الوطني فيما يلاحق الجنود برصاصهم الهاربين ويسيطروا على آلياتهم.

 

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وكان الجيش الوطني قد حقق تقدما كبيرا في عدة بمواقع بمحافظة الجوف وسيطر على عدد من الآليات والأطقم العسكرية الحوثية فيما قتل وأصيب العشرات منهم.

 

واعترفت الميليشيا الحوثية في الأيام الأخيرة بمصرع عدد من قيادتها البارزين في جبهات مأرب والجوف والبيضاء.

 

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