منصة أبشر للاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين بالمملكة

ترعف طريقة الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين بالمملكة العربية السعودية، لكي يتمكن المواطن المقيم أو الوافد للسعودية من تجديد الإقامة والتعرف على ميعاد انتهاء الإقامة، خصوصًا من بعد صدور القرارات الملكية من قبل خادم الحرمين الشريفين، وسمو الأمير محمد بن سلمان، ولهذا قد ارتفع معدلات البحث في جوجل محرك البحث الأشهر إلكترونيًا في العالم، عن رابط منصة أبشر وعن خطوات سهلة وبسيطة للتعرف على طريقة تجديد الإقامة وعلى موعد انتهائها، وفي هذا أشار خادم الحرمين لإمكانية التجديد للإقامة لـ 3 شهور فقط من مصلحة الجوازات.

كيفية الاستعلام عن صلاحية الإقامة بمنصة أبشر

قامت الحكومة السعودية بانشاء منصة إلكترونية، لتقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين عبر الانتر نت، حتى يتم توفير الجهد والوقت والمال على كل مواطن، فليقم المواطن بعمل ما يريد من مستندات ومصلحة وهو في مكانه، فلا يتكلف وقت، ولا مجهود، ولا حتى صرف أموال غير التي يطلب منه تسديدها في مقابل توفير الخدمة التي يطلبها، هذه المنصة الحكومية بالمملكة تسمى منصة أبشر.

صلاحية الإقامة على منصة أبشر وباقي الخدمات الإلكترونية المقدمة بالمنصة

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منصة أبشر بالمملكة هي موقع خدمي تم انشاؤه والآن يُعد من أبرز المنصات المهمة التي تقدم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها المواطن السعودي أو يحتاج إليها الشخص المقيم في المملكة، ونقدم مثال على هذه الخدمات المقدمة على منصة أبشر:

تقوم المنصة بتقديم الخدمات الاستعلامية مثل الاستعلام عن صلاحية إقامة الوافدين موضع حديثنا تقوم منصة أبشر بتقديم خدمات المرور للمواطنين السعوديين والمقيمين تقدم المنصة خدمات خاصة بوزارة الأحوال المدنية تعمل المنصة على تقديم خدمات الجوازات

رابط منصة أبشر للتعرف على صلاحية الغقامة للوافدين إلكترونيًا

خطوات الاستعلام والتعرف على الإقامة وصلاحيتها في منصة أبشر كما يلي:

أولاً الدخول لرابط منصة أبشر التالي:

موقع أبشر

يكتب المواطن رقم هويته أو يكتب رقم إقامته

يختار نوعية التقويم

ويكتب تاريخ ميلاد الوافد أو المقيم الذي يستعلم عن إقامته

يكتب المواطن الرمز الصحيح للتأكيد على دخوله

يضغط فوق أيقونة التحقق

ستظهر له بعد ذلك صفحة بها بيانات المواطن التي يريد الاستعلام عنها

منصة أبشر

بدأت منصة أبشر، بالتوازي مع متطلبات العصر من تطور تكنولوجي، وفقًا لما صدر من قرارات ملكية، صدرت من أجل تقديم صالح المواطن على كل شيء، وللتسهيل على المواطنين حين يبدأون في إنهاء أوراقهم على الهوا أون لاين، شبكة الأنتر نت، لذلك سوف يتوجب على جميع المقيمين والوافدين أن يكون لديهم الحرص الشديد، للاستعلام عن الهوية الخاصة بهم، وخصوصًا من بعد إتاحة وتوفير الوزارة للموقع الرسمي لها وهو منصة أبشر الإلكترونية، التي يجب على المواطنين دائمًا أن تزور موقع ومنصة أبشر الإلكترونية وتعمل على متابعتها بشكل مستمر ليتعرفوا على مواعيد لانتهاء الإقامة التي تخصهم في المنصة ـ أبشر.