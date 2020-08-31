، مشهد يحبس الأنفاس: سحبتها إلى السماء بقسوة.. شاهد ما فعلته طائرة ورقية بفتاة صغيرة ،

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كانت العناية الإلهية رحيمة بطفلة تايوانية، لا يتعدى عمرها 3 سنوات، بعد أن سحبتها إحدى الطائرات الورقية إلى أعلى، وأخذت في أرجحتها بعنف يمنة ويسرة، وصعودًا وهبوطًا، قبل أن تتدلى قليلاً؛ ليتمكن الأهالي من إنقاذها من براثن الطائرة المتوحشة.
وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان "هسينتشو سيتي الدولي" للطائرات الورقية في بلدة "نانلياو" الساحلية بتايوان عندما علقت بإحدى الطائرات الورقية الضخمة، ودفع تيار الهواء القوي بجسد الفتاة الضئيل إلى ارتفاع بلغ نحو 10 أمتار، ولعبت خفة وزن الطائرة ومرونتها دورًا في أرجحة الفتاة بعنف، قبل أن يتلقفها بعض الحاضرين بعد أن تدلت قليلاً إلى أسفل؛ ليكتب الله لها النجاة.
ونقلت وسائل الإعلام العالمية مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المتفرجين، وأظهر بضع ثوانٍ من المشهد الحابس للأنفاس؛ ليحقق سريعًا نِسَب مشاهدات عالية.
ولم تتعرض الفتاة التي أصابها الذعر لأية إصابات جسيمة من جراء الحادث، غير بعض الخدوش اليسيرة في الوجه، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي عليها، إلا أن السلطات علقت برامج المهرجان الشهير لمراجعة إجراءات السلامة، والتأكد من عدم حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
مشهد يحبس الأنفاس: سحبتها إلى السماء بقسوة.. شاهد ما فعلته طائرة ورقية بفتاة صغيرةياسر نجدي الخليج 365 2020-08-31
كانت العناية الإلهية رحيمة بطفلة تايوانية، لا يتعدى عمرها 3 سنوات، بعد أن سحبتها إحدى الطائرات الورقية إلى أعلى، وأخذت في أرجحتها بعنف يمنة ويسرة، وصعودًا وهبوطًا، قبل أن تتدلى قليلاً؛ ليتمكن الأهالي من إنقاذها من براثن الطائرة المتوحشة.
وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان "هسينتشو سيتي الدولي" للطائرات الورقية في بلدة "نانلياو" الساحلية بتايوان عندما علقت بإحدى الطائرات الورقية الضخمة، ودفع تيار الهواء القوي بجسد الفتاة الضئيل إلى ارتفاع بلغ نحو 10 أمتار، ولعبت خفة وزن الطائرة ومرونتها دورًا في أرجحة الفتاة بعنف، قبل أن يتلقفها بعض الحاضرين بعد أن تدلت قليلاً إلى أسفل؛ ليكتب الله لها النجاة.
ونقلت وسائل الإعلام العالمية مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المتفرجين، وأظهر بضع ثوانٍ من المشهد الحابس للأنفاس؛ ليحقق سريعًا نِسَب مشاهدات عالية.
ولم تتعرض الفتاة التي أصابها الذعر لأية إصابات جسيمة من جراء الحادث، غير بعض الخدوش اليسيرة في الوجه، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي عليها، إلا أن السلطات علقت برامج المهرجان الشهير لمراجعة إجراءات السلامة، والتأكد من عدم حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:13 AM
أرجحتها بعنف يُمنة ويُسرة وصعودًا وهبوطًا
كانت العناية الإلهية رحيمة بطفلة تايوانية، لا يتعدى عمرها 3 سنوات، بعد أن سحبتها إحدى الطائرات الورقية إلى أعلى، وأخذت في أرجحتها بعنف يمنة ويسرة، وصعودًا وهبوطًا، قبل أن تتدلى قليلاً؛ ليتمكن الأهالي من إنقاذها من براثن الطائرة المتوحشة.
وكانت الفتاة الصغيرة تشارك في مهرجان "هسينتشو سيتي الدولي" للطائرات الورقية في بلدة "نانلياو" الساحلية بتايوان عندما علقت بإحدى الطائرات الورقية الضخمة، ودفع تيار الهواء القوي بجسد الفتاة الضئيل إلى ارتفاع بلغ نحو 10 أمتار، ولعبت خفة وزن الطائرة ومرونتها دورًا في أرجحة الفتاة بعنف، قبل أن يتلقفها بعض الحاضرين بعد أن تدلت قليلاً إلى أسفل؛ ليكتب الله لها النجاة.
ونقلت وسائل الإعلام العالمية مقطع الفيديو الذي التقطه أحد المتفرجين، وأظهر بضع ثوانٍ من المشهد الحابس للأنفاس؛ ليحقق سريعًا نِسَب مشاهدات عالية.
ولم تتعرض الفتاة التي أصابها الذعر لأية إصابات جسيمة من جراء الحادث، غير بعض الخدوش اليسيرة في الوجه، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي عليها، إلا أن السلطات علقت برامج المهرجان الشهير لمراجعة إجراءات السلامة، والتأكد من عدم حدوث مثل هذه الحوادث مرة أخرى.
، مشهد يحبس الأنفاس: سحبتها إلى السماء بقسوة.. شاهد ما فعلته طائرة ورقية بفتاة صغيرة ،
المصدر : الخليج 365
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