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بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
بعد تدمير لغم جنوب البحر الأحمر.. مجموع الألغام البحرية الحوثية يصل إلى 157 لغمًامحمد المواسي الخليج 365 2020-08-31
بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:13 AM
اكتشفته قوات التحالف ودمرته لضمان سلامة الملاحة والتجارة العالمية
بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
، بعد تدمير لغم جنوب البحر الأحمر.. مجموع الألغام البحرية الحوثية يصل إلى 157 لغمًا ،
المصدر : الخليج 365
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