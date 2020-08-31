، بعد تدمير لغم جنوب البحر الأحمر.. مجموع الألغام البحرية الحوثية يصل إلى 157 لغمًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - اكتشفته قوات التحالف ودمرته لضمان سلامة الملاحة والتجارة العالمية

بلغ مجموع الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها من قِبل قوات التحالف ١٥٧ لغمًا بحريًّا، زرعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

جاء ذلك بعدما اكتشفت قوات التحالف المشتركة لغمًا بحريًّا، زرعته الميليشيا الحوثية جنوب البحر الأحمر، وقامت قوات التحالف بتدميره لضمان سلامة الملاحة البحرية والتجارة العالمية.