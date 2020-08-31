شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تقرر خلع زوجها بسبب " لعبة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): قررت مواطنة في جدة، رفع قضية خلع ضد زوجها، بسبب قضاء معظم وقته ممسكًا بجواله للعب إحدى الألعاب الإلكترونية. قررت مواطنة في جدة، رفع قضية خلع ضد زوجها، بسبب قضاء معظم وقته ممسكًا بجواله للعب إحدى الألعاب الإلكترونية. وتوجهت المواطنة لأحد مكاتب المحاماة لمعرفة الإجراءات القانونية التي تسمح لها برفع قضية خلع على زوجها. وأوضحت الزوجة أن زوجها يقضي أكثر من نصف يومه على الجوال، ولا يعطي اهتماما لها ولا لأبنائهما.

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