شكرا لمتابعة خبر عن مواطنون يحتفون بعيد ميلاد ولي العهد الـ 35: " أنت الأمل والمستقبل المشرق " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

احتفى المواطنون اليوم الاثنين، بعيد الميلاد الخامس والثلاثون لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله.

وانهالت التهاني على ولي العهد عبر وسم " محمد بن سلمان 35 سنة " ،الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بتغريدات استذكر فيها المواطنون الإنجازات التي حققها والإصلاحات التي وقف خلفها ودعمها على كل الاتجاهات.

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وتمنى المواطنون والإعلاميون والرياضيون لولي العهد دوام الصحة والعافية، مؤكدين أنه المستقبل المشرق للمملكة.

وشارك الأمير عبد الرحمن بن مساعد في الوسم، بقصيدته " ليس المجد إلا محمدا " التي غناها الفنان محمد عبده، احتفالا بميلاد ولي العهد.