مواطنة توثق تحطيم مركبتها في بريدة: " ما حيلتي إلا هالسيارة "

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت مواطنة في بريدة مقطع فيديو، لسيارتها التي تعرضت للتخريب على أيدي أشخاص مجهولين، أمام منزلها. وثقت مواطنة في بريدة مقطع فيديو، لسيارتها التي تعرضت للتخريب على أيدي أشخاص مجهولين، أمام منزلها. وأعربت المواطنة عن صدمتها بعد تعرضها للترهيب والترويع هي وبناتها، معلقة: " ما حيلتي إلا هالسيارة أنا وبنياتي " . وأشارت إلى أنها تقوم باستخدام سيارتها لمراجعة مستشفى بالرياض.

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