الشركة السعودية لشراكات المياه تعلن عن برنامج تأهيل حديثي التخرج

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تعلن الشركة السعودية لشراكات المياه عن فتح باب التقديم في (برنامج الشركة السعودية لشراكات المياه) لتأهيل حديثي التخرج للتخصيص والشراكة بين القطاع العام والخاص في التخصصات التالية: – الهندسة

– القانون

– المالية

– الاقتصاد شروط القبول: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس أو الماجستير حديثاً في أحد التخصصات المشار إليها أعلاه.

– أن يكون المتقدم متفرغ وليس على رأس عمل.

– إجادة اللغة الانجليزية. مدة التدريب: مدة البرنامج (21) أسبوعاً تبدأ في 1 أكتوبر 2020م بمدينة (الرياض). المزايا: Advertisements – مكافأة شهرية.

– التأهيل لأعلى الشهادات التخصصية.

– تقديم استشارات مهنية بعد إكمال البرنامج. أهداف البرنامج: – مشاركة المعرفة وإثراء التجارب في مجال التخصيص.

– تهيئة المشاركين لسوق العمل في مجال التخصيص لكافة القطاعات المستهدفة. نبذة عن الشركة: الشركة السعودية لشراكات المياه (شركة الماء والكهرباء سابقاً) شركة حكومية تمكلها وزارة المالية بنسبة (100%) ورأس مال (100,000,000) مائة مليون ريال سعودي. طريقة التقديم: يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/11هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/31FDu6u تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…





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