الهيئة الملكية بالجبيل تعلن 17 وظيفة متنوعة للرجال عبر برنامج التأهيل

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تعلن الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر (17) وظيفة (تقنية وفنية وأمنية) للرجال حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة على النحو التالي:
– مشغل حاسب آلي – عدد 2 (شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات)
المتطلبات: دبلوم في الحاسب الآلي مع خبرة لا تقل عن سنتين ومعرفة بتطبيقات الحاسب الآلي (وورد، إكسل).
– مدير الصيانة – عدد 1 (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو)
المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في وظيفة إشرافية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
– مهندس صيانة – عدد 1 (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو)
المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وظيفة إشرافية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
– مهندس مدني – عدد 1 (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو)
المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة المدنية أو المعمارية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وظيفة إشرافية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
– مهندس كهربائي – عدد 1 (الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية – أساكو)
المتطلبات: بكالوريوس في الهندسة الكهربائية مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في وظيفة إشرافية وإجادة التحدث باللغة الإنجليزية.
– موظف أمن – عدد 1 (شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات)
المتطلبات: الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الحراسة أو الأمن.
– لحام – عدد 10 (شركة بترون السعودية الصناعية)
المتطلبات: دبلوم فني (لحام صناعي) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي: http://bit.ly/2ROoBsi
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