هيئة السوق المالية تعلن عن توفر 5 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء

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تعلن هيئة السوق المالية بالرياض عن توفر وظائف إدارية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس والماجستير حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي تواصل داخلي

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، تسويق، تصميم جرافيكي، وسائط رقمية) أو ما يعادلهم مع خبرة 3 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.

الوصف الوظيفي: تصميم وتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالتواصل الداخلي والعمل مع الوكالات والإدارة العامة لإظهار الحملات الداخلية بمحتوى وطابع إبداعي.

– أخصائي حوكمة الشركات

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، مالية، محاسبة) مع خبرة 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير في مؤسسات السوق المالية أو شركات الوساطة.

الوصف الوظيفي: تطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بما يتضمن إعداد الدراسات والبحث في أفضل الممارسات العمالية.

– أخصائي رئيسي رقابة وتحليل السوق

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (مالية، إدارة أعمال، إدارة نظم معلومات) أو ما يعادلهم مع خبرة 5 سنوات للبكالوريوس أو 3 سنوات للماجستير.

الوصف الوظيفي: مراقبة أنشطة وتداولات السوق ومتابعة الأخبار المالية والاقتصادية والاخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وربطها بسلوكيات السوق.

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– أخصائي رئيسي إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (مالية، محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد) مع خبرة 5 سنوات في مجال إدارة المنتجات الاستثمارية والأصول وإدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.

الوصف الوظيفي: الإشراف على تنفيذ مؤسسات البنية التحتية للسوق للمهام الموكلة بموجب نظام السوق المالية واللوائح التنفيذية وقواعد السوق وإجراءاته.

– أخصائي الأمانة العامة لمجلس الهيئة

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير في (القانون) مع خبرة لا تقل عن 8 سنوات سنوات في الإدارة تشمل خبرة 3 سنوات في مجال أعمال المجالس واللجان.

الوصف الوظيفي: حفظ أوراق العمل والوثائق التنظيمية الرئيسية في مكان مخصص ومراقبة الالتزام بسياسات المجلس وإعداد التقرير السنوي لتقييم حوكمة المجلس.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية.

– إجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

– إجتياز المقابلات الشخصية.

– التفرغ التام.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/1/11هـ من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3gCIsoR في موعد أقصاه (اسبوعين) من تاريخ هذا الإعلان.

